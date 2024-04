Amici 23 - Gaia posta un tenero video con Mida ma poi lo cancella

Dopo la puntata del serale di sabato 20 aprile, i ragazzi commentano l'eliminazione di Gaia e Lil Jolie. Mida dichiara che se fosse andato al ballottaggio con la ballerina, si sarebbe auto- eliminato , ma Petit non gli crede e non esita a dirglielo.Continua a leggere (fanpage)

Sembra che Gaia De Martino non possa più ritornare ad Amici, quindi sicuramente da Settembre 2024 non la vedremo nel talent show come allieva. I telespettatori stanno ancora cercando di digerire l’eliminazione della ballerina nel corso dell’ultima puntata del Serale. Non a caso, si è tratta di ... (anticipazionitv)