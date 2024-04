Amerini | Pioli ha dimostrato di essere un top Non si fa mettere i piedi in testa - è bene che ADL lo sappia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Daniele, ex calciatore allenato daal Modena. Queste le sue parole:con il Milan hadiun top “con il Milan hadiun top. Quando l’ho avuto al Modena era ancora giovane, era un altro calcio, ma già era molto preparato.uno che fa gruppo, sa gestirelo spogliatoio, ha attenzione per tutti, dialoga molto, ma quando deve scegliere non fa sconti a nessuno. Prima si giocava più di reparto, ora il gioco è molto più individualista, ci sono molti più uno contro uno per cui anchesi è evoluto. ”...