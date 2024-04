Amazon multata dall’Antitrust | dieci milioni di euro per pratica commerciale scorretta

Le sanzioni contro due società del gruppo, le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a due società del gruppo Amazon , le aziende lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à ... (sbircialanotizia)

multa da 10 milioni di euro a Amazon da parte dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Sul sito www.Amazon.it, spiega infatti una nota dell'autorità, per un'ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l'opzione "acquisto periodico" anziché "acquisto singolo", limitando così la libertà ... (quotidiano)