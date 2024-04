Amazon - multa da 10 milioni da parte dell’Antitrust | limitava la libertà di scelta dell’utente

Pugno duro del L’Antitrust contro Amazon , multa ta per 10 milioni di euro con l’accusa di pratica commerciale scorretta. Secondo l’autorità, sul sito della piattaforma di e-commerce viene pre-impostata l’opzione di «acquisto periodico» anziché quella di «acquisto singolo» per un’ampia selezione di ... (open.online)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – comunemente nota come Antitrust – ha multato Amazon per 10 milioni di euro. L’AGCM ha accusato Amazon di aver attuato una «pratica commerciale scorretta» preselezionando per molti prodotti sul suo sito «l’opzione ‘acquisto periodico’ ... (metropolitanmagazine)