Un ragazzo di 13 anni di Agrigento è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di una meningite contratta durante una gita scolastica in Toscana. I primi sintomi, malessere e febbre alta , si sono manifestati al suo ritorno. L'articolo Alunno 13enne in gita scolastica torna a casa con la febbre ... (orizzontescuola)

alunno violento in classe, gli altri a casa per protesta: genitori chiedono sicurezza. Dirigente: “Facciamo il possibile” - Un episodio di violenza in una scuola dell'hinterland trevigiano ha scatenato la protesta dei genitori, che hanno deciso di tenere i propri figli a casa per chiedere maggiore sicurezza. Il caso riguar ...orizzontescuola

Piccoli alunni a scuola di metodo e motivazione - Incontro al Kas8 Factory su strategie di studio e motivazione per educatori e genitori, organizzato da 2000Giovani. Temi: apprendimento personalizzato, gestione emozioni e connessione.ilrestodelcarlino

Da Mézières en Brenne a Barzanò. Gli alunni incontrano i coetanei - Venticinque bambini francesi della scuola primaria “Joseph Thibaud“ hanno trascorso una settimana a Barzanò in un programma di scambio culturale, dedicato all'arte e alla socialità. Attività culturali ...ilgiorno