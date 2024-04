Alluvione in Emilia-Romagna - ecco il piano speciale per la ricostruzione | Strategie innovative per minimizzare i danni in futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bologna, 24 aprile 2024 - Più spazio per i fiumi, con argini più arretrati e tracimazioni controllate. Poi, anche l'adeguamento di ponti e infrastrutture per renderli il più possibile a prova di, per evitare che ciò che è accaduto quasi un anno fa innon ricapiti più. Ma soprattutto una frenata alle costruzioni e la delocalizzazione degli edifici considerati a rischio. Stefano Tedioli fotografo È ciò che compare nelpreliminare presentato oggi in regione, che indica le linee di indirizzo per gli interventi post-, che vedranno la versione definitiva il 30 giugno. Un documento di oltre mille pagine, redatto dall'Autorità di bacino distrettuale del Po, in collaborazione con la Regione, nell'ambito del gruppo di lavoro presieduto dalla ...