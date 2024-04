Allenatore e diesse - le scelte di Bulgarella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fallito l’obiettivo dei play-off e in contemporanea quello di un congedo positivo in occasione dell’ultima partita casalinga della stagione contro la Carrarese, ora la Lucchese, salva grazie alla vittoria della Juventus Next Gen sulla Fermana, rischia di sprofondare ai margini dei play-out, a meno che non faccia risultato domenica sera ad Ancona. Ed allora qualcuno dovrà dirci con quale definizione andrà in archivio questo campionato, che per l’Gorgone non è stato fallimentare. Intendiamoci. Gli aggettivi lasciano il tempo che trovano. La verità è una sola: la Lucchese non ha rispettato le previsioni della vigilia, anche se le stesse erano apparse decisamente troppo trionfalistiche. La delusione più grande, come ha ripetuto più volte il presidente, non è stato tanto il mancato ingresso nei play-off, quanto l’aver fallito ...