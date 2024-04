Una villa confiscata ad un boss di camorra diventa da oggi una scuola per cuochi dove i ragazzi con sindrome di Down potranno aspirare a diventare chef. A credere nel progetto “Cooking a Revolution” è proprio uno chef stellato, Gennaro Esposito che nell’ambito dell’ edizione 2023 della “Festa a ... (ildenaro)

Un Ragazzo , affetto da sindrome di Down , è costretto a vivere a una temperatura di 20 gradi . La madre mostra a Pomeriggio Cinque la bolletta di quasi 1.200 euro per due mesi.Continua a leggere (fanpage)

«Di fronte alle parole della dottoressa, che ci annunciava la trisomia 21 – la Sindrome di Down –, io pensavo solo a quello che stava succedendo, mia moglie Daniela invece ha chiesto immediatamente: “Ok, ma è maschio o femmina?” Lei con quella domanda si occupava di chi stava arrivando, stava ... (bergamonews)

Allena il figlio con sindrome di down per la maratona e la corre con lui: la storia di Ceri e Lloyd - Lloyd Martin è un ragazzo londinese con la sindrome di down che ha completato, insieme alla sua mamma, la maratona di Londra, diventando il più giovane ...fanpage

sindrome DI down/ La genetica dell’imprevisto: Strippoli sulle orme (geniali) di Jérôme Lejeune - A Bologna Pierluigi Strippoli prosegue l’opera di Jerome Lejeune, scopritore della sindrome di down e venerabile per la Chiesa cattolica ...ilsussidiario