Alfa in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle Al via la prevendita dei biglietti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 24 aprile 2024 - Un album che conferma tutto il suo talento, un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione e un tour che viaggia a gonfie vele., ovviamente. Il cantautore genovese approda lunedì 12 agosto a Castelnuovo di Garfagnana, ospite del festivalle. Isono disponibili dal 24 aprile.arriva in Garfagna sulle ali di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato”, l’album che dà il titolo anche al tour. Composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cuiha conquistato giovani e meno giovani, insieme all'emozionante duetto con Roberto Vecchioni., con la sua ...

durante il tour del suo nuovo album «Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato», Alfa ha deciso di dedica re parte del palco del suo concerto a Padova alla proposta di matrimonio di due fan. durante lo spettacolo, il cantante genovese ha invitato sul palco una giovane coppia, ... (open.online)

Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Questo è il nome del nuovo album di Alfa , che abbiamo conosciuto meglio a Sanremo 2024, tra i 30 Big in gara, dove ha duettato con Roberto Vecchioni in Sogna ragazzo sogna. E quale modo migliore di chiedere la mano alla propria compagna se ... (dilei)

Firenze , 12 aprile 2024 – Alfa si improvvisa busker: come un artista di strada , il giovane cantante genovese (farà 24 anni ad agosto) si è esibito a sorpresa in via Calzaiuoli. Alfa improvvisa un concerto per strada a Firenze Prima un brevissimo preavviso social: una storia su Instagram che lo ... (lanazione)

