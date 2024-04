Alessandro Barbero e il nonno fascista - cos’ha detto lo storico a diMartedì?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con l’avvicinarsi delle celebrazioni per la festa della Liberazione, continua il dibattito sul 25 aprile. Lotorineseè intervenuto nella trasmissione di Giovanni Floris, su La7, svelando un retroscena privato molto delicato. Chiamato a spiegare da dove inizino le divisioni profonde tra partigiani e fascisti,ha: “Una delle tragedie dell’Italia è proprio questa difficoltà di andare al di là della propria memoria. La memoria di tante famiglie è una memoria di persone che sono state magari anche ammazzate. Io ho due nonni che erano fascisti e uno è stato fucilato dai partigiani. Con tutto il dolore che io e la mia famiglia abbiamo provato per questo, forse perché faccio lo, so che la memoria non basta, perché ...