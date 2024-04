Alcol venduto ai minorenni Sigilli al bar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nuovo provvedimento di chiusura per il bar 4.2 che si trova sotto i portici di Largo Casali, in pieno centro storico: dopo lo stop avvenuto a febbraio scorso per una settimana, da ieri è scattato un altro altolà con la decisione da parte del Questore di Lodi di obbligare il titolare ad abbassare le saracinesche, questa volta per dieci giorni. Nell’ambito dei controlli volti a monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta “malamovida“, con specifico riguardo alla somministrazione e la vendita di bevandeiche a soggetti, ieri mattina, dunque, i poliziotti hanno dato seguito al provvedimento di sospensione della licenza così come previsto dall’ex articolo 100 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. La chiusura è in vigore da ieri fino al 2 maggio prossimo. La decisione è scaturita, hanno fatto sapere le forze ...