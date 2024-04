Al tema delle politiche abitative serve un cambio di paradigma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) di Simone Lauria * Ildella casa, e più in generale quello, necessita di un cambiamento dida parte dei policy makers; partendo dal presupposto che occorrono strategie di carattere nazionale – ledella casa devono essere di interesse generale – i temi della casa e dell’abitare non possono essere affidati esclusivamente al mercato, alle dinamiche della domanda e dell’offerta abitativa. La questione casa, negli ultimi decenni, scompare totalmente dall’agenda pubblica dopo un ciclo dipubbliche (dal Piano Fanfani al Piano decennale) e si riducono i finanziamenti a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, sia per quanto riguarda la nuova produzione di abitazioni sia per quanto riguarda l’adeguamento del ...