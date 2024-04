Aiuti -Ucraina e Israele ringraziano Usa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 7.45 Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il Senato americano per aver approvato 64 mld di dollari inmilitari ed economici."Vitali per l'",ha detto riferendosi agliche -promette Biden-cominceranno ad arrivare già questa settimana.Questo voto -ha aggiunto Zelensky-rafforza il ruolo dell'America come faro della democrazia Anche Katz,ministro degli Esteri israeliano,ringrazia il Senato Usa per l'approvazione deglia Tel Aviv:"Messaggio forte ai nemici di,prova della forza della nostra alleanza".