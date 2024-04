Agresti osa | Zirkzee? L’Inter ci sta pensando! C’è una strategia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il nome di Joshuairrompe prepotentemente sul mercato del. A parlarne Stefano, che spiega la possibile operazione interista. OPPORTUNITÀ ? Stefano, su Radio Radio Mattino Sport e News, accosta il nome dell’attaccante del Bologna in nerazzurro: «Zirzkee? Viene visto come una grande opportunità perché può fare il centravanti e giocare con un centravanti. È un giocatore diverso dagli altri attaccanti, chesta prendendo in considerazione. Diventerebbe un’alternativa a Gudmundsson o un giocatore che può accompagnare Gudmundsson nel caso in cui Thuram dovesse lasciare. Ma il club ci sta seriamente. Cercherà di monetizzare tramite i ragazzi, Carboni ha un mercato importante. Proveranno a fare questa operazione». Inter-News - Ultime notizie e ...