Agresti | Derby? Inter superiore Ecco qual è la marcia in più

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lo scudetto di lunedì ha ribadito come ci sia una manifesta superiorità dell’nei confronti del Milan. Nel corso della puntata odierna di Microfono Aperto su Radio Sportiva, il giornalista sportivo, ha commentato quanto è successo avantieri e non solo. GLI ERRORI – Stefano, noto giornalista sportivo, ha parlato a Radio Sportiva e ha commentato la vittoria dell’ai danni del Milan che ha consegnato ai nerazzurri la seconda stella. Queste le sue parole sulla stracittadina di lunedì sera: «L’approccio aldi Milano? Forse queste critiche alle scelte di Stefano Pioli alarrivano dagli errori passati. All’andata è stato travolto, è vero. Era giusto chiedergli cosa avesse sbagliato nelle sue scelte». La manifesta superiorità dell’...

Marocchino a RBN: "Cagliari-Juventus Prevedo un pareggio che farebbe comodo a entrambe" - Alla Sardegna Arena, i sardi ospitano i bianconeri per la 33ª giornata di Serie A. La Vecchia Signora cerca punti per tornare in Champions League dopo un anno di assenza. Dall’altra parte, la formazio ...informazione

Condò: "Pareggio nel derby fa classifica per la Juventus ma non fa morale. Vlahovic poteva fare meglio" - Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così la prestazione della Juventus nel derby: "Questo pareggio nel derby fa classifica ma non credo che ...tuttojuve

agresti: «Il Cagliari di Ranieri può salvarsi ma contro l’Inter…» - Il giornalista Stefano agresti ha espresso il proprio pensiero verso la gara di San Siro tra l’Inter ed il Cagliari di Claudio Ranieri Quest’oggi il portale fcinter1908 ha riportato tutte le dichiaraz ...informazione