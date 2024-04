Affari tuoi - la storia di Valentina | “La diagnosi di cancro poi la morte di persone car - ho vinto perché sono viva”

Valentina e Alessandro, i concorrenti della puntata di Affari Tuoi di sabato 20 aprile, scoprono solo a fine partita che il loro pacco , il numero 6, conteneva 300mila euro . Hanno deciso di ferma rsi e di accettare un’offerta di 45mila euro : “Non ci abbiamo creduto fino in fondo”.Continua a leggere (fanpage)

La puntata del 20 aprile 2024 di Affari Tuoi , la concorrente Valentina non se la dimenticherà mai. Il finale che le è toccato, infatti, si è rivelato tutt'altro che gioioso, nonostante la ricca offerta del Dottore, che la carabiniera si è ritrovata ad accetta re. Il finale della puntata ha portato ... (tvpertutti)

Una beffa atroce, ad Affari Tuoi . E le beffe atroci fanno ovviamente parte del gioco, del programma condotto da Amdeus ogni sera su Rai 1, dove altrettanto ogni raccoglie milioni di italiani davanti alla tv, con risultato impressionanti in termini di share. La puntata in questione è quella di ... (liberoquotidiano)

affari tuoi, la storia di valentina: “La diagnosi di cancro poi la morte di persone care, ho vinto perché sono viva” - Nella puntata di affari tuoi di mercoledì 24 aprile ha giocato valentina, concorrente della Puglia, accompagnata dal marito Gianluigi ...fanpage

affari Tuoi, Amadeus balla in diretta e manda un messaggio ad Annalisa: “E’ davvero bellissima” - affari Tuoi, Amadeus si complimenta in diretta con Annalisa: “E’ fortissima” Momento amarcord andato in scena nel corso della puntata di ...televisionando

affari Tuoi, valentina della Puglia emozionata: “Sei stupenda”, speciale messaggio in diretta - valentina della Puglia riceve un complimento speciale in diretta ad affari Tuoi valentina e Gianluigi da Bari sono i due protagonisti di serata ad affari ...televisionando