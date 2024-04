AEW | Kenny Omega - annunciata a sorpresa la sua apparizione a Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A grandepoche ore fa, sulla pagina ufficiale X del Canada Life Centre,è stato annunciato per il prossimo show di AEW. “WINNIPEG… abbiamo un segreto da rivelarvi: vedremoa AEW a Winnipeg il 1° maggio!“. È importante ricordare cheè assente dallo scorso anno. A l’ex campione mondiale di AEW è stato diagnosticato una grave forma di diverticolite, motivo per il quale è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, il wrestler è stato trattato in tempo, anche se ad oggi non è del tutto guarito.ha anche indicato che non potrà evitare un’operazione chirurgica, sebbene non abbia specificato quando avrà luogo. WINNIPEG… we have a secret We will be seeing...