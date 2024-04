Aeroporto Salerno - servizio taxi | il Comune di Pontecagnano assegna 5 licenze

Leggi tutta la notizia su zon

IldiFaiano ha pubblicato un bando per l'zione di cinqueper l'esercizio del" con autovettura. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa al Protocollo deldiFaiano, esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (All. A) completo di tutti gli allegati necessari. La stessa dovrà pervenire entro le ore 12 del 03/06/2024 all'Ufficio Protocollo Generale del– Via M. Alfani, 52 – 84098Faiano (Sa), pena esclusione dalla procedura concorsuale, e potrà essere trasmessa sia in forma elettronica che in forma cartacea.