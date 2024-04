Adriano Celentano - in preparazione la mostra-experience

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'esposizione immersiva si dovrebbe tenere nel 2025, prima tappa Milano Il 2025 sarà l'anno dellaimmersiva su. Da quanto apprende l'Adnkronos sarà una esposizione che guarda al futuro, alla contemporaneità e alla storia ribelle di una delle più grandi icone della cultura italiana. Un'opportunità unica per approfondire l'eclettismo e il genio di

Parla poco, Adriano Celentano , spesso anche durante i suoi lunghi monologhi. Ma quando decide che è ora spesso e volentieri sono dolori per il destinatario. Questa volta lo fa dalla sua pagine Instagram, L'Inesistente, in cui scaglia un attacco frontale e senza barrire a Giovanni Floris . ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Adriano Celentano , che dopo la morte di Toto Cotugno aveva rivelato che l’amico gli aveva proposto di cantare “L’italiano” e che lui aveva rifiutato, torna a far parlare di sé. Come al solito ha scelta una strada non convenzionale per dire la sua. Nel mirino del ... (dayitalianews)

Il “Molleggiato”, Adriano Celentano , torna a vestire i panni del critico televisivo sul suo profilo Instagram. La sua attenzione si è rivolta al programma condotto da Giovanni Floris su La7, “DiMartedì”. Non è la prima volta che il cantante interviene su temi legati alla televisione e ... (thesocialpost)

adriano celentano gela Floris con un post sui social durissimo: “Se continui così la trasmissione crollerà” - adriano celentano esprime insoddisfazione per gli applausi artificiali nel programma "DiMartedì", minacciando un declino dello show se non verranno rimossi. La critica esplicita di celentano adriano C ...baritalianews