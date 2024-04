Adriano Celentano contro Giovanni Floris | Liberati degli applausi finti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il “Molleggiato”,, torna a vestire i panni del critico televisivo sul suo profilo Instagram. La sua attenzione si è rivolta al programma condotto dasu La7, “DiMartedì”. Non è la prima volta che il cantante interviene su temi legati alla televisione e all’attualità, lo aveva fatto di recente, complimentandosi con Fedez per la sua intervista a Belve.Leggi anche: “Mi sei piaciuto, un bacio a Chiara”.scrive a Fedez dopo l’intervista a Belve “Sbarazzati di quei tristipubblica un post audio in cui attacca la presenza di “tristi” nel programma di. Com’è nello stile del cantante, egli si rivolge al bit ...

