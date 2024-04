ADL-manfredi incontro a Roma per il nuovo stadio | L’obiettivo è ospitare Euro 2032

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il sindacoe De Laurentiis incontrano il Governo per accelerare sul progetto dela Napoli, la volontà è di. Napoli vuole unmoderno e all’avanguardia, con l’ambizione di candidarsi ad. È questoal centro dell’tra il sindaco Gaetano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il Governo a. Verifica su Bagnoli eMaradona Nella sede del Ministero per il Sud, si è tenuto un vertice con il ministro Raffaele Fitto, l’AD di Invitalia Bernardo Mattarella e il Commissario governativo di Bagnoli Gaetano ...

Il nuovo stadio Porta Elisa rischia seriamente di non vedere mai la luce. Il progetto definitivo per il nuovo e futuristico stadio, di cui da anni si parla, ha subìto una battuta di arresto a seguito del Parere decisamente negativo degli uffici comunali e dei consulenti . Hanno valutato come una ... (lanazione)

Nella sede del ministero per il Sud, a Roma, si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud, Raffaele Fitto , l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli , in qualità di Commissario governativo di ... (sportface)

Il Napoli avrà un Nuovo Stadio o ci sarà il restyling del ‘Maradona’ ? Ci sono importanti novità in merito alla questione “ Stadio ”. Da settimane, ormai, va avanti la querelle relativa all’impianto in cui il Napoli dovrà disputare le partite nel prossimo futuro. Sono state fatte diverse ipotesi, ... (spazionapoli)

Lega B all’International Summit su stadi intelligenti e sostenibili - Aperto tavolo per pensare al futuro degli impianti in Italia attraverso nuove prospettive, metodologie e strategie di investimento. Balata: in questo ...calciotoscano

Calzona trema: arrivato l’esonero UFFICIALE | nuovo allenatore già alla prossima, è un ex Juve - Ora però non è lui a rischiare il posto. C’è un esonero immediato, quello di Gabriele Cioffi dell’ Udinese. Quest’ultimo, stando a quanto riportato da Sportmediaset, è stato sostituito da Fabio ...jmania

LE VOCI DELLA FIORENTINA IN VENDITA MOLTIPLICANO I TEOREMI SUGLI STADI DI PROPRIETÀ - Le voci della messa in vendita della Fiorentina di alcuni giorni fa, secondo le quali il presidente Commisso avrebbe incaricato una banca di investimento di sondare il terreno per una ...firenzeviola