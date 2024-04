Adetti settore cartotecnico e per attività di produzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 1 OPERAIO Si cerca un operaio generico per aziendaa Castelfranco Piandiscò per taglio, cucitura e montaggio. Gradita esperienza pregressa in contesti produttivi. Lavoro full time, a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. La risorsa sarà affiancata da una figura senior per una formazione iniziale. Codice: AR-222955. Scadenza: 2 maggio. 1 OPERAIO Si cerca un operaio di manovra addetto all’di. L’offerta è riservata esclusivamente agli iscritti art. 18 Legge 68/99 Contratto a tempo determinato, indeterminato o apprendistato. Lavoro full time. Sede Pratovecchio, Stia. Codice: AR-222693. Scadenza: 6 maggio.