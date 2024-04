Accuse moglie -Sanchez valuta dimissioni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 20.43 Il premier spagnolo Pedroha cancellato ogni impegno pubblico nei prossimi cinque giorni e ha annunciato di volersi prendere "una pausa di riflessione" perre se dimettersi dall'incarico dopo gli attacchi della destra allaBegona Gomez.accusa il Partido Popular e Vox di aver avviato una "strategia persecutoria in atto da mesi con l'obiettivo di fiaccarmi politicamente", dice. La donna è accusata di traffico di influenze e corruzione legati alla sua attività in una università privata.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Giulia Paolini, ha accolto le richieste del pm Giuseppe Miliano e ha disposto un processo per la moglie , la suocera e i cognati del deputato Aboubakar Soumahoro . Liliane Murekatete, Marie Therese Mukamitsindo, Michel Rukundo e Aline ... (thesocialpost)

Omar Favaro , già condannato per la strage di Novi Ligure, si difende dalle accuse di abusi nei confronti della ex moglie : "Mai pronunciato quelle parole, sono calunnie".Continua a leggere (fanpage)

Spagna, la lettera pubblica di Pedro Sanchez dopo la nuova inchiesta sulla moglie - Ucraina, via libera agli aiuti militari Usa. Biden: “Se Putin colpirà nella Nato risponderemo”. Munizioni e missili: cosa avrà Kiev. E perché potrebbe non bastare Germania, Maximilian Krah (capolista ...ilfattoquotidiano

Spagna, il premier Sanchez valuta dimissioni per un’inchiesta preliminare sulla moglie - Una bufera giudiziaria rischia di abbattersi sul governo spagnolo. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato di volersi prendere un “periodo per riflettere” se “vale la pena” restare alla guida del Paese ...ilfattoquotidiano

Terremoto in Spagna, il premier Pedro Sanchez valuta le dimissioni. La moglie Begona Gomez indagata per corruzione - L’annuncio sui social del capo del governo: “Lunedì saprete la mia decisione. Ora devo fermarmi e riflettere”. Il tribunale di Madrid ha aperto un procedimento per verificare i rapporti della donna co ...msn