(Di mercoledì 24 aprile 2024) Al termine di un primo incontro tra responsabili russi e ucraini in Qatar, mediatore in questa delicata questione, la commissaria russa per i diritti dell'infanzia Maria Lvova-Belova, ha annunciato oggi uncon Kiev per lo scambio di quarantottodalla. "Di conseguenza, ventinovetorneranno ine diciannove in", ha detto ai giornalisti Lvova-Belova.Come il presidente russo Vladimir Putin, anche Maria Lvova-Belova è stata presa di mira dalla primavera del 2023 da un mandato d'arresto da parte della Corte penale internazionale (Cpi) che ritiene, come l', che queste migliaia dinon siano statia causa dei combattimenti, ma consapevolmente ...

