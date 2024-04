Accoltellato a Cinisello Balsamo ma si fa medicare all’ospedale di Legnano | l’insolita avventura di un 34enne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Canegrate (Milano), 24 aprile 2024 – Da, dove era stato ferito con un’arma da taglio, sinodiper farsi: l’ha avuto come protagonista undi origini sudamericane, residente a Canegrate, che domenica sera si era recato in un bar del milanese per una serata come tante altre. Nel locale di, però, l’uomo ha avuto un alterco con un altro avventore che al culmine della lite lo ha colpito con un’arma da taglio, procurandogli ferite alle braccia e a una gamba. Convinto di poter superare la nottata senza particolari conseguenze e di poter tornare a casa, l’uomo si è dunque messo in auto ma quando ha raggiuntosi è reso conto della ...

