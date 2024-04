Accessi in pronto soccorso - Snami ' il futuro è l' assistenza primaria'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Migliorare glialed implementare il Dm77 per una migliore presa in carico dei pazienti: è quanto emerso da una tavola rotonda che si è tenuta a Roma nella sede dell'Agenas, alla quale ha partecipato il presidente nazionale del Sindacato naz

“Per cercare di dare un nuovo indirizzo alla Sanità italiana, e portarla fuori dalle sabbie mobili Dove è impantanata, un ruolo importante dovrebbe giocarlo un’opera di informazione mirata e sensibilizzazione dei cittadini. I dati che l’Agenas ha reso pubblici nell’evento ‘ accessi in Pronto ... (italiasera)

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Migliorare gli Accessi al pronto soccorso ed implementare il Dm77 per una migliore presa in carico dei pazienti: è quanto emerso da una tavola rotonda che si è tenuta a Roma nella sede dell'Agenas, alla quale ha partecipato il presidente nazionale del Sindacato ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Migliorare gli Accessi al pronto soccorso ed implementare il Dm77 per una migliore presa in carico dei pazienti: è quanto emerso da una tavola rotonda che si è tenuta a Roma nella sede dell'Agenas, alla quale ha partecipato il presidente nazionale del Sindacato ... (iltempo)

Sanità in Liguria, accordo con i medici di base per potenziare le risposte degli ambulatori territoriali e sgravare gli ospedali - Siamo di fronte a un evidente aumento della domanda: gli accessi nei pronto soccorso della Liguria sono aumentati del 5% rispetto al 2023. Nonostante ciò, gli episodi di sovraffollamento si sono ...ilsecoloxix

Manor Lords sembra un successo anticipato: più di 3 milioni di wishlist su Steam per lo strategico medievale - Lo studio di sviluppo Slavic Magic e il publisher Hooded Horse ringraziano i giocatori di tutto il mondo per il grande interesse mostrato per Manor Lords, il suo gioco strategico medievale con meccani ...it.ign

Medicina, che fine fa il numero chiuso - Alla scoperta del testo base apporvato in Commissione con le novità sul fronte del numero chiuso a Medicina, tra favorevoli e contrari.fortuneita