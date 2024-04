Aborto | saremo anche ultimi in Europa per natalità - ma pure per welfare Lì bisogna investire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In questi giorni non si fa altro che parlare della legge sull’, in quanto il governo ha approvato un emendamento al Pnrr per finanziare la presenza di obiettori di coscienza all’interno dei consultori – obiezione prevista dalla stessa legge. Premesso che già ai tempi in cui facevo tirocinio, e parliamo di 30 anni fa, in tali strutture c’era comunque personale o volontari che cercavano di far cambiare idea a quelle povere “disgraziate” che sicuramente non erano andate ad abortire a cuor leggero, l’unica novità rilevante è che si vogliono incentivare le associazioni pro vita alla presenza nelle strutture sanitarie ricorrendo a fondi pubblici. Scelta bocciata dalla Commissione europea per gli Affari economici, che ha commentato in maniera negativa l’emendamento presentato da FdI. Comunque sia, questa storia ha innescato una polemica politica – un fuoco incrociato di ...