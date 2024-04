A San Giovanni inaugurato Il Percorso della Costituzione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – A Sanè realtà il "",nei giorni scorsi, nell'imminenza di una ricorrenza cara a tutti gli italiani, quella del 25 aprile. Si tratta di 40 pannelli che, snodandosi lungo il parco Falcone e Borsellino (tra la Coop e viale Gramsci), raccontano a chi li osserva gli articoli più importantilegge alla basenostra Repubblica, tramite il testo e un'illustrazione rappresentativa. Unpresente da anni a Barbiana, alla scuola di Don Milani, e che è stato replicato per la prima volta con la collaborazioneFondazione Don Milani. L'idea è stata partorita dall'associazione Progetto Cittadini Attivi, in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ...

Montefiore: inaugurato il nuovo bar della Cella di Bonora - Nella giornata di domenica scorsa, 21 aprile, alla presenza dell’amministrazione comunale di Montefiore Conca e di Giorgio Pieri (responsabile della CEC – Comunità Educante con i Carcerati) si è svolt ...chiamamicitta

