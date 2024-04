A Roma apre Becco - un nuovo chiosco con tramezzin - shokupan e fermentati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A Piazzale degli Eroi Fischio è riuscito a racchiudere una grande offerta in pochi metri quadri: unono come tanti, che però nasconde una bella selezione di vini naturali, caffè specialty, cocktail e birre artigianali. Proprio sul lato opposto della strada, la stessa famiglia ha ora aperto, senza spazio esterno ma con una proposta per il take-away davvero sfiziosa, coni,e pan brioche., ildi«Avevamo in mente da tantissimo questo format» racconta Simone, tra gli ideatori di Fischio einsieme a Marco e Luigi, «poi per fortuna siamo stati talmente impegnati che abbiamo dovuto rimandare il tutto, ma ora ci siamo». Nel frattempo, i tre amici hanno dato ...