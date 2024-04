A rallentare l’Europa non è l’eccesso di concorrenza - ma l’eccesso di regole

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nelle scorse settimane hanno fatto discutere la pubblicazione del Rapporto Letta sul mercato interno dell’Unione europea e le anticipazioni del Rapporto Draghi sulla competitività. Tra le altre tesi che i due ex premier italiani hanno sostenuto, c’è l’esigenza di ripensare la politica di, che sarebbe troppo proiettata sulle dinamiche competitive all’interno del mercato europeo e poco attenta alle questioni internazionali. Uno degli esempi citati a supporto di questa tesi è il mercato delle telecomunicazioni: nella telefonia mobile europea sono attivi almeno trentaquattro gruppi societari, contro appena tre negli Stati Uniti e quattro in Cina. Quindi, il messaggio sembra essere che bisogna sacrificare un po’ di competizione interna, per garantire agli operatori la scala sufficiente a diventare competitivi a livello globale. Può esserci del vero in questa ...

