A Milano ha aperto il Museo dei Quaderni di scuola - il primo al mondo dedicato all' infanzia tra le righe

Dal 2025 Milano vieterà le sigarette in tutti gli spazi pubblici, con multe fino a 240 euro: fumare sarà consentito solo in zone isolate, dove sia possibile rispettare una distanza di almeno dieci metri. Il Divieto non si estende alle sigarette elettroniche.Continua a leggere (fanpage)

Manca sempre meno. Sono ormai tre anni che i cittadini milanesi stanno facendo conoscenza con le limitazioni per il fumo all’aperto decise nel “Regolamento per la qualità dell’aria” approvato a Palazzo Marino il 19 novembre 2020. Ora però, come annunciato da tempo nel documento, è arrivato il ... (ilgiorno)