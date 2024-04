A Jane Campion il Pardo d' onore a Locarno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La carriera di, costellata di successi, vanta una serie di primati: è stata la prima donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes, con Lezioni di Piano (1993); la prima donna a essere nominata due volte per l'Oscar come miglior regista, quindi a vincerlo con Il potere del cane (2021); la prima cineasta neozelandese a partecipare alla Mostra di Venezia e ad aggiudicarsi il Leone d'Argento per la miglior regia. Successi e riconoscimenti non le hanno però impedito di conservare inalterata la sua peculiarità e di continuare a rifiutare di essere incasellata sul piano artistico. IlFilm Festival nel corso della sua 77esima edizione (7-17 agosto),le renderà omaggio con ild'Manor e la proiezione di due fra le sue opere più rappresentative,la proiezione di due fra le sue opere più ...