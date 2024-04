A che ora Sonego-Gasquet - ATP Madrid 2024 | programm - -v, stream -ng, ordine di gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lorenzoaffronterà il francese Richardal primo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso transalpino sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 28enne piemontese, attuale numero 52 del mondo, incrocerà la racchetta con il 37enne numero 116 del ranking ATP. Ci sono due precedenti, entrambi dati 2018:si impose in tre set al secondo turno degli Australian Open,vinse in due set l’ottavo di finale a Budapest. L’appuntamento è per giovedì 25 aprile, sarà il secondo incontro all’Arantxa Sancheza Stadium a partire dalle ore 11.00. Ad aprire ila sarà il confronto femminile tra la croata Vekic e la greca Sakkari.. In palio la qualificazione al secondo turno dove il nostro Jannik Sinner, numero 2 del ...