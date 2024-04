A che ora Cobolli-Tabilo - ATP Madrid 2024 | programm - -v, stream -ng, ordine di gioco

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Flavioaffronterà il cileno Alejandroal primo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso sudamericano sulla terra rossa della capitale spagnola. Il 21enne laziale, attuale numero 64 del mondo, incrocerà la racchetta con il 26enne numero 38 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’appuntamento è per giovedì 25 aprile, alle ore 11.00 sul Campo 6. Sarà l’incontro che aprirà ila di giornata su quel campo. In palio la qualificazione al secondo turno dove il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 22 del tabellone, attende il vincente: sarà un derby cono un confronto con il nostro portacolori? Di seguito il calendario completo, ila dettagliato, l’orario d’inizio, il ...

