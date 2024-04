A Campora il concerto degli artisti cilentani del folk I Valcalore e lo sparo al prosciutto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli eventi musicali in programma per la valorizzazione delle eccellenze territoriali eitinerari che si terranno nello splendido borgo medioevale di, nel Salernitano, si svolgeranno sabato 27 aprile alle ore 21 presso gli ex giardini comunali che ospiteranno il gruppo musicale “I”.del territorio che, attraverso la musicacilentana, promuovono il territorio e la cultura. “I” si compongono di 5 elementi con esibizioni sia sul palco che negli spettacoli itineranti con un repertorio che varia dalla musica popolare Cilentana alsiciliano, alla tarantella calabrese, alla pizzica salentina, al salterello abruzzese, ecc. , spaziando nella cultura della canzone classica napoletana e fino alle ...