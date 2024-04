A Bruxelles batterò la politica sporca come Riina Europee - su Affari il piano radicale del Capitano Ultimo

Il tesoretto del Comune, per pagare il debito del lodo gas, aumenta di 2 milioni di euro. E altri 2 milioni vengono accantonati per la partita del Consorzio Trasporti Pubblici, che ha visto nei giorni scorsi il liqui dato re Giuliano Terenghi depositare un’istanza al tribunale fallimentare. È un ... (ilgiorno)

“Viviamo come in un limbo. Ci hanno sfruttato quand’era il momento e ci lasciano a casa quando non serviamo. Siamo diventati praticamente degli operai a chiamata”. Lo dicono le operaie e gli operai delle carrozzerie di Mirafiori in cassa integrazione che questa mattina hanno sfilato in migliaia ... (ilfattoquotidiano)