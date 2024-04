4 brillamenti solari eruttano simultaneamente dal Sole in una rara super esplosione – e la Terra potrebbe essere colpita dal fallout

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Per i Maya si trattava di un cannibalismo cosmico. La luna divorava il sole. Un evento nefasto, da contrastare con sacrifici umani. Anche per altre culture di antiche civiltà l’ Eclissi solare aveva accezioni negative. Gli antichi greci credevano che le Eclissi ... (dayitalianews)

La tempesta solare sconvolge la “cometa del diavolo” Una spettacolare “cometa del diavolo” è stata colpita da un’imponente onda di plasma proveniente dal sole , che ha momentaneamente spazzato via la sua coda polverosa. La NASA ha documentato l’epico incontro in un nuovo video. La misteriosa cometa ... (newsnosh)

Ecobonus, così la ripartizione delle spese per impermeabilizzare il lastrico solare - In un condominio, un condomino è proprietario del solo lastrico solare. Attualmente dal lastrico provengono infiltrazioni all’appartamento sottostante e il condominio ha deliberato il rifacimento ...ntplusfisco.ilsole24ore

25 aprile, Tajani: “Abbiamo giurato su Costituzione antifascista, non è la festa di un solo partito. Spero in un momento di unità nazionale” - “Nessuno può darci lezioni sull’antifascismo. Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, non di un solo partito. L’Europa ha segnato la fine della stagione delle dittature. La festa della Liberazi ...ilfattoquotidiano

Il sole ha tagliato di netto la coda alla cometa del Diavolo (ma poi è ricresciuta): le immagini - Durante il suo viaggio di avvicinamento al sole, la cometa del Diavolo ha perso la sua coda a seguito di una violentissima espulsione di massa coronale ...fanpage