250 Euro di Rimborsi per un Viaggio da Incubo | Giustizia per il Passeggero Aquilano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Aquila - Una sentenza che segna un importante precedente per i diritti dei passeggeri aerei è stata emessa dal giudice di pace di Civitavecchia. La compagnia aerea low cost è stata condannata a rimborsare 250a unper un volo arrivato in ritardo di quasi sei ore durante il Capodanno dell'anno precedente. La decisione del giudice è stata celebrata come una vittoria per i consumatori, confermando l'importanza che le compagnie aeree rispettino i loro obblighi contrattuali e offrano un servizio affidabile e puntuale. La sentenza, che è stata portata alla luce da ItaliaRimborso, un'azienda che offre assistenza ai passeggeri aerei, evidenzia l'esistenza di normativepee che tutelano i diritti dei viaggiatori e che consentono loro di ottenere compensazioni adeguate in caso di inconvenienti ...