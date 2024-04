25 aprile - tensione a Roma tra ebrei e pro Palestina Mattarella depone una corona al Milite ignoto

Attimi di Tensione si sono vissuti davanti porta San Paolo per le celebrazioni del 25 Aprile . bombe carta sono state lanciate contro il presidio pro-Palestina da parte della Brigata ebraica . Una di queste è finita all’interno della borsa di un ...

Controlli e bonifiche fin da ieri, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25 aprile , con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. ...