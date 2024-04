25 aprile | il ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza

Uomini e Donne , anticipazioni registrazione 22 aprile . Ida Platano torna in studio ed elimina il corteggiatore Mario . Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 22 aprile . La domanda che tutti si ponevano prima della registrazione è sulla presenza di Ida ... (2anews)

Ida Platano resta sola in studio! Sono clamorose le anteprime della registrazione della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, tenutasi oggi martedì 23 aprile 2024: Pierpaolo Siano si è autoeliminato dopo che Ida Platano aveva già mandato via Mario Cusitore. Come fa sapere Lorenzo ... (anticipazionitv)