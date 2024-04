25 aprile | il menu completo di Igles Corelli da rifare a casa in alternativa al barbecue

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quando si pensa al pranzo del 25, la prima cosa che viene in mente è. Ma se non c’è possibilità, oppure il meteo non permette, esistono delle alternative per ottenere la stessa riuscita e non rovinare il pranzo della festa. Qui di seguito unfacile dacon le ricette di. Le ricette per il pranzo del 25Antipasto: carciofi ripieni con carne e pecorino Pulire il carciofo, aprirlo bene e farcirlo con composto di carne tritata, pane ammollato, pecorino, sale, pepe, aglio. Pressare bene il composto nella parte superiore e spolverarci del pecorino. Prendere un tegame e mettere un filo d’olio extravergine d’oliva, capovolgere il carciofo e far cuocere per 4-5 minuti, aggiungere ...