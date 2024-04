25 aprile - da Festa della Liberazione a giorno contro il Governo Meloni e scusa per il Ponte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 25. Dobbiamo ripensare bene a queste due semplici parole:. Purtroppo con il passare degli anni abbiamo perso sia il concetto die pure quello di. Danazionale per ricordare la fine di una guerra sanguinosa costata la vita a centinaia di migliaia di italiani, ormai il 25è solo una data in cui scuole ed uffici sono chiusi e quindi si è trasformata in occasione per viaggiare. Da. Colpa anche di chi l'ha trasformata anno dopo anno sempre più in una giornata di appartenenza politica, di sinistra. Guardate i giornali di oggi. Sono pieni delle parole di Scurati, frasi durissime come «...la ...