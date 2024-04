25 aprile blindato a Roma - oltre 600 operatori forze ordine in piazza

Via di Donna Olimpia a Roma, in corso le operazioni della Polizia Locale per il censimento di 287 appartamenti. Hanno preso avvio, all’alba di questa mattina, le operazioni da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, per eseguire il censimento degli alloggi Ater siti in via di Donna Olimpia, ... (ilcorrieredellacitta)