10 auguri 5 divertenti per onomastico San Marco - patrono di Venezia e festeggiato il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Benvenuti, cari lettori, in un viaggio festoso per celebrare l’di San, il nostro amato Santo, il 25! Preparatevi per una giornata di festa, sorrisi e tantioriginali eche renderanno questa data ancora più speciale per tutti ie lein giro per il mondo. San, con la sua figura leggendaria e il suo patronato su, rappresenta un simbolo di coraggio, saggezza e protezione. E proprio come la città lagunare, il nostro Sanporta con sé una tradizione di gioia e allegria che oggi vogliamo celebrare con tutto il cuore! 5per San, ...