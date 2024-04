(Di martedì 23 aprile 2024)Intensa attività per lanel weekend, intervenuta sabato per una lite a Marzocca. La volante è andata con il 118 in undella frazione dove era stato...

Adria. Rancori e alcol tra due uomini sfociano in rissa: calci e pugni al bar, titolare colpito in faccia nel tentativo di dividerli - ADRIA (ROVIGO) - Rissa da Far West, Leone, domenica sera, ad Adria. L'increscioso episodio si è verificato attorno alle 18.30 al bar Peschiera di via Peschiera.ilgazzettino

Zuffa titolare-dipendente a Senigallia: la polizia irrompe nel campeggio - SENIGALLIA Intensa attività per la polizia nel weekend, intervenuta sabato per una lite a Marzocca. La volante è andata con il 118 in un campeggio della frazione dove era ...corriereadriatico

Rissa fuori dal Nyx di Ancona, quattro i feriti: «Un gruppo infastidiva le ragazze» - ANCONA - Parapiglia alla discoteca Nyx alla Baraccola. Sabato la serata è finita con l’intervento del 118, Croce Rossa e della polizia all’esterno del locale. Duie gruppi ...corriereadriatico