Zola rivela | C’è un giocatore della Juve che mi assomiglia…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 aprile 2024) Le parole di Gianfranco, ex calciatore, sul paragone con unntus. Tutti i dettagli Su La Gazzetta dello Sport, Gianfrancoha parlato del paragone con Kenan Yildizntus. PAROLE – «Yildiz? Fortissimo. Mi piace davvero tanto. Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose