Yuasa super - Ortenzi | Siamo stati bravissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) Una grande domenica di sport, con oltre mille biglietti staccati e un Palas intero a gioire per il successo dellaBattery in gara1 contro Siena, nella finalissima per lalega. Un colpo d’occhio meraviglioso quello del pubblico di Grotta che ha risposto in massa confermando l’entusiasmo travolgente di un intero territorio che ha risposto davvero in massa. "contenti – rivela a caldo coach Massimiliano– perché non ce lo aspettavamo di riuscire a fare questo tipo di partita, invecea reggere all’inizio, poi ad un certo punto della gara abbiamo preso ritmo, soprattutto al servizio. Lì abbiamo fatto la differenza guadagnandoci tante opportunità e, anche quando non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, eravamo lucidi in ...