WWE | Rhea Ripley commenta il finale di Raw - con una bella frecciatina a Liv Morgan

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel main event dell’ultima puntata di Raw, è andata di scena la Battle Royal per assegnare il vacante Women’s World Championship, rimasto senza padrona dopo l’infortunio diche starà fuori dalle scene per un po’. Eterna seconda A vincere la Battle Royal e quindi a laurearsi nuova campionessa è stata Becky Lynch che ha eliminato per ultima Livche molti vedevano in realtà come favorita numero 1 soprattutto per la storia con. Ma purtroppo ancora una volta Liv è stata beffata all’ultimo enon si è lasciata sfuggire l’occasione dire quanto accaduto, fra il riconoscere Becky come campionessa ad interim e unae buona a Liv, definendola l’eterna seconda. The ...

Rhea Ripley è ufficialmente fuori da giochi e lo sarà per un po’ di tempo per via di un infortunio e ciò l’ha costretta a rendere vacante il suo Women’s World Championship che adesso quindi è alla ricerca di una nuova proprietaria e il nome ...

