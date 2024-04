WWE | Menzionata una leggenda della TNA durante il commento di RAW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) La scorsa notte il main event di Monday Night RAW ha visto andare in scena una Battle Royal per decretare la nuova campionessa femminile. A vincere la cintura eliminando come ultima avversaria Liv Morgan, è stata “The Man” Becky Lynch la quale conquista così per la settima occasione tale privilegio. Propriola contesa, ildi RAW composto da Michael Cole e Pat McAfee ha ricordato un altra vicenda molto simile in cui circa un ventennio fa venne assegnato l’allora WWE Women’s Championship. Stiamo parlandoBattle Royal vinta dalla TNA Hall of Famer, Gail Kim, grazie alla quale riuscì a laurearsi per la prima volta in carriera campionessa. Proprio in merito a taleWWE si è espressa anche l’attuale TNA Knockouts World Champion, Jordynne Grace ribadendo ...