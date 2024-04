WWE | La frustrazione porta all’impensabile Kaiser attacca Vinci e l’IMPERIUM si spacca!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo aver perso il titolo Intercontinentale a WrestleMania XL, Gunther ha fatto il suo ritorno a Monday Night RAW la scorsa notte per un promo. Le parole del leader delsono però state interrotte dal New Day creando così un segmento che hato ad un Tag Team match. La contesa è stata vinta proprio dai multi-time WWE Tag Team Champions, un esito che ha fatto andare su tutte le furie la stable avversaria, in particolareche ha poito Giovannicreando unatura definitiva all’interno della fazione. Qui sotto la WWE ci offre la possibilità di guardare nuovamente l’inatteso segmento. SAY IT AIN'T SO!!!#WWERaw pic.twitter.com/CQgmNyZU7q— WWE (@WWE) April 23, 2024